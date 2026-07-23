«Герани-Жасмин» атаковали Одесскую область

В ночь на 23 июля российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. По данным координатора подполья Сергея Лебедева, в атаке участвовали как минимум 47 беспилотников: 34 «Герани-2» в модификации «Жасмин» и 13 реактивных «Гераней-3/4».

«Сочетание аппаратов разных типов позволяет растянуть атаку по времени и перегрузить противовоздушную оборону, — пишет Лебедев. — Более медленные «Герани-2» идут несколькими маршрутами, заставляя мобильные группы и комплексы ПВО раскрывать позиции и расходовать боекомплект. Следом реактивные беспилотники на высокой скорости прорываются к наиболее важным объектам».

По информации подпольщика, около трети ударной группы составили реактивные БПЛА.

«Это указывает на приоритетность выбранных целей и на расчёт не только перегрузить ПВО, но и сократить время её реакции на конечном участке, — отмечает Лебедев. — Одесская область остаётся главным направлением российских ударов. Под давлением находятся порты, склады, топливная инфраструктура, площадки разгрузки и объекты, обеспечивающие морское снабжение Украины».