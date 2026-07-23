При атаке БПЛА в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, повреждены склады маркетплейса

В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и шестью районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, в результате падения одного из беспилотников в пригороде Воронежа загорелся частный дом. При пожаре погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения различной степени тяжести.

«От себя лично и от Правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — заявил Александр Гусев.

В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний молодой человек. Госпитализация ему не потребовалась.

Также повреждения получила гражданская инфраструктура. Пострадала кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого складского здания. В девяти частных домах выбиты окна, повреждены крыши и хозяйственные постройки. Еще в пяти многоквартирных домах, где повреждены 15 квартир, потребуется замена остекления и ремонт инженерных коммуникаций. Кроме того, осколками повреждено около десяти автомобилей.

Еще в двух районах Воронежской области повреждены кровля, окна и фасады двух частных домов.

По информации губернатора, на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями властей.