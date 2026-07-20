Овальный холл с колоннами - центр квартиры Долиной. Фото из соцсетей с сайта aif.ru
Новости России

Победившая в суде Лурье выставила «квартиру Долиной» на продажу за 200 млн — Mash

Алексей Самохин
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Полина Лурье выставила на продажу квартиру в московских Хамовниках, которая стала предметом громкого судебного разбирательства с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, стоимость пятикомнатной квартиры площадью 236 квадратных метров составляет около 200 млн рублей. После решения Верховного суда, который в декабре 2025 года признал право собственности за Лурье, новая владелица так и не переехала в жилье.

Как утверждает Mash, для квартиры уже подготовили дизайн-проект и планировали начать ремонт летом, однако работы не начались. Интерьер остался практически без изменений: сохранились мебель, антикварные предметы, выполненный ранее ремонт и даже паркет с инициалами Ларисы Долиной.

По данным СМИ, Полина Лурье намерена провести сделку без широкой огласки и тщательно проверяет потенциальных покупателей через юристов. Сейчас, как утверждается, обсуждается продажа квартиры московскому миллионеру за 200 млн рублей.

Напомним, ранее Лурье приобрела эту недвижимость за 112 млн рублей. После сделки Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, а спор о правах на квартиру продолжался почти год. В итоге Верховный суд оставил жилье за Полиной Лурье.

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