Эксперт рассказал, откуда дроны атаковали Салават в Башкирии

Украинские военные могли запустить беспилотники, пытавшиеся атаковать Салават в Башкирии, из Харьковской области, рассказал в беседе с « АиФ » эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

ВСУ во вторник предприняли попытку массового налета дронов на этот город. Глава региона Радий Хабиров сообщал об очагах задымления, вызванных падением обломков сбитых БПЛА.

«На Башкирию летят с Украины. Самолетного типа дроны могут долететь из Харьковской области», — заявил Дандыкин.

Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский ранее давал 40 дней СБУ, чтобы проводить операции на российской территории, но пока у них это очень плохо получается.

Силы и средства ПВО, по информации Министерства обороны, за ночь с 13 на 14 июля нейтрализовали 288 украинских беспилотников над российскими регионами.