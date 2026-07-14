Суд продлил арест Шурыгиной по делу о распространении порно

Троицкий суд Москвы продлил арест блогерши Дианы Шурыгиной по делу о распространении порно, пишет SHOT .

Она оказалась в следственном изоляторе 8 июля.

«Шурыгиной продлили срок нахождения в СИЗО до 19 августа», — говорится в статье.

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Диане грозит до шести лет колонии. Уголовное дело связано с производством и распространением контента для взрослых, а также вербовкой девушек для работы в этой сфере. Узнав о начале разбирательства, блогер попыталась выехать на Бали, однако не успела покинуть Россию.

Изначально Шурыгину не заключали под стражу, ограничившись домашним арестом. Однако она нарушила установленные ограничения, выйдя в интернет. После этого суд изменил меру пресечения на содержание под стражей.