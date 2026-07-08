IT-специалист объяснил появление в сети номера пропавшего Усольцева

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге в одном из мессенджеров снова появился аккаунт, привязанный к номеру телефона пропавшего Сергея Усольцева. При этом аватарка на странице была изменена. IT-эксперт Эльдар Муртазин в комментарии изданию aif.ru рассказал, что может стоять за этой активностью.

Напомним, что Сергей, его супруга Ирина и дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в небольшой поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулась. Их автомобиль так и остался на окраине населенного пункта. В мае 2026 года поисково-спасательные работы были возобновлены, однако пока не принесли результатов.

Знакомый семьи Валентин Дегтярев сообщил, что один из номеров телефона Сергея, с которым он ранее переписывался, вновь вышел в сеть. Более того, на странице изменилась аватарка, что указывает на то, что аккаунтом теперь пользуется кто-то другой.

IT-эксперт Эльдар Муртазин пояснил, что наиболее вероятная причина активации номера — его повторная продажа оператором связи после длительного периода неактивности.

«Передача номера другому человеку регулируется оператором связи, но примерно занимает от трех месяцев до года. Зависит от региона, от наличия номерной емкости. Но минимум три месяца. Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил, и так номер перешёл к другому человеку», — объяснил специалист.

При этом Дегтярев не исключает и более тревожной версии: что новый владелец номера может быть как-то связан с пропавшим Сергеем Усольцевым. Однако эксперты склоняются к тому, что наиболее вероятное объяснение — техническая процедура повторного ввода номера в оборот после длительного неиспользования.