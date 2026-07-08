Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik
Происшествия

В Михайловском районе задержаны магазинные воры, один из них в федеральном розыске

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Михайловскому району задержали двух подозреваемых в серии краж из местных магазинов. Примечательно, что один из задержанных оказался в федеральном розыске.

Инцидент произошел на улице Тружениц. На пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны поступила ориентировка от коллег из МО МВД России «Михайловский» о подозрительных лицах, совершивших хищение в магазине «Пятерочка».

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы отработали информацию. Заведующая магазином указала на автомобиль «Лада-Веста», в котором находились мужчина и женщина. Подозреваемые были оперативно задержаны группой задержания и переданы следственно-оперативной группе.

При досмотре автомобиля стражи порядка обнаружили в багажнике похищенные товары. Выяснилось, что на счету задержанных «набег» более чем на пять магазинов района. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 40 тысяч рублей.

В ходе проверки личных данных выяснилось, что задержанный мужчина 1992 года рождения скрывается от правосудия. Он находится в федеральном розыске по запросу УФСИН России по Тульской области по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Деньги сами найдут дорогу: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут новые источники дохода
Следующая статья
Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего замгубернатора Артёма Никитина

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Темы
Новости России

«Яндекс» запустил карту наличия топлива и очередей на АЗС для всех пользователей

Компания «Яндекс» открыла доступ к интерактивной карте, которая показывает наличие топлива и загруженность автозаправочных станций, для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».
Новости России

Татьяна Куртукова категорически отказалась от дуэта и пиар-романа с Shaman

Артистка призналась, что ее искренне удивил ажиотаж вокруг идеи их совместной песни.
Новости России

IT-специалист объяснил появление в сети номера пропавшего Усольцева

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге в одном из мессенджеров снова появился аккаунт, привязанный к номеру телефона пропавшего Сергея Усольцева.
Новости мира

На 88-м году жизни скончалась актриса Луиза Лассер — муза Вуди Аллена

В своем доме на Манхэттене умерла американская актриса Луиза Лассер. Ей было 87 лет.
Общество

22 пары одновременно поженились на Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и верности, на Рязанской ВДНХ состоялась масштабная торжественная церемония регистрации брака. Свой семейный союз зарегистрировали 22 пары молодоженов.
Происшествия

Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего замгубернатора Артёма Никитина

Следственные мероприятия по делу бывшего высокопоставленного чиновника продолжаются. До 2 декабря 2026 года Артем Никитин будет оставаться в СИЗО.
Погода

В Рязанской области 9 июля ожидается жара до +31°С и грозы

Местами ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах области во второй половине дня возможны грозы.
Происшествия

Владелица ногтевого сервиса из Рязани обвиняется в хищении 350 тысяч рублей госпомощи

По версии следствия, женщина обманным путем получила государственную субсидию в размере 350 тысяч рублей, предназначенную для поддержки малого бизнеса.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье