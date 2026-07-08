В Михайловском районе задержаны магазинные воры, один из них в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Михайловскому району задержали двух подозреваемых в серии краж из местных магазинов. Примечательно, что один из задержанных оказался в федеральном розыске.

Инцидент произошел на улице Тружениц. На пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны поступила ориентировка от коллег из МО МВД России «Михайловский» о подозрительных лицах, совершивших хищение в магазине «Пятерочка».

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы отработали информацию. Заведующая магазином указала на автомобиль «Лада-Веста», в котором находились мужчина и женщина. Подозреваемые были оперативно задержаны группой задержания и переданы следственно-оперативной группе.

При досмотре автомобиля стражи порядка обнаружили в багажнике похищенные товары. Выяснилось, что на счету задержанных «набег» более чем на пять магазинов района. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 40 тысяч рублей.

В ходе проверки личных данных выяснилось, что задержанный мужчина 1992 года рождения скрывается от правосудия. Он находится в федеральном розыске по запросу УФСИН России по Тульской области по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).