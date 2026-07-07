В Шиловском округе пьяный мужчина угнал «Жигули» ради поездки за алкоголем

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» обратилась 40-летняя жительница деревни Полтавка. Женщина сообщила, что от её дома был угнан припаркованный автомобиль «Жигули» седьмой модели. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, в каком направлении недавно уехала пропавшая машина. По полученной информации, автомобиль направился в сторону соседнего населенного пункта, где располагался ближайший магазин.

Полицейские выехали в указанное село и обнаружили брошенные «Жигули» около торговой точки. Дверь и замок зажигания автомобиля были взломаны. Выяснилось, что на машине приехал 28-летний житель деревни Полтавка. Злоумышленника быстро разыскали и задержали.

По предварительной информации, накануне 28-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с приятелями в Полтавке. Когда алкоголь закончился, он вызвался съездить в магазин за добавкой. Мужчина обратился к знакомым с просьбой одолжить их автомобиль, но получил отказ — друзья резонно указали на его нетрезвое состояние.

Тогда злоумышленник решил действовать по-своему. Он прошел по деревне и взломал первые попавшиеся ему на глаза «Жигули». На угнанной машине мужчина доехал до соседнего села, где приобрел спиртное. Бросив «семерку» у магазина, угонщик принялся за выпивку, но это занятие прервали прибывшие полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.