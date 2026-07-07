Image by teksomolika on Freepik
Общество

Масштабное отключение электричества произошло в нескольких районах Рязани

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани 7 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. В 12:46 из-за технологического нарушения без света остались потребители в нескольких районах города, включая поселок Дягилево.

Электричество пропало по следующим улицам: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева, Коняева 1-й проезд, Коняева 2-й проезд, Коняева 3-й проезд, Коняева 4-й проезд, Коняева 5-й проезд, Усадебный 1-й проезд, Усадебный 2-й проезд, Усадебный 3-й проезд, Усадебный 4-й проезд, Хиринская, Хиринский проезд, Аллейная, Аллейный 5-й проезд, Аллейный 6-й проезд, Аллейный 7-й проезд, Аллейный 8-й проезд, Базарная, Базарный 1-й проезд, Базарный 2-й проезд, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й проезд, Дягилевский 4-й проезд, Дягилевский 5-й проезд, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Центральный 3-й проезд, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й проезд, Мушковатовский 2-й проезд, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й проезд, Почтовый 2-й проезд, Дашковская, Шаповская, Элеваторная, Московское шоссе.

Аварийные бригады уже выехали на место и в настоящее время осуществляют локализацию поврежденных участков сети. Специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

По всем вопросам электроснабжения и для уточнения информации жители могут обратиться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Эксперт рассказала, придет ли аномальная жара из Европы в Центральную Россию
Следующая статья
Рязанскую пенсионерку обманули на 900 тысяч, прокуратура помогла вернуть средства

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Темы
Новости России

Худрук «Ромэна» рассказал о жутком предчувствии перед смертью Жемчужной

Во вторник, 7 июля, в столичном театре «Ромэн» состоялась церемония прощания с народной артисткой Российской Федерации Екатериной Жемчужной. Проводить в последний путь легендарную актрису пришли десятки людей.
Медицина

В рязанской БСМП освоили ультразвуковое исследование периферических нервов

Больница скорой медицинской помощи Рязани расширила возможности диагностики — в учреждении начали проводить ультразвуковое исследование периферических нервов.
Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по количеству стобалльников ЕГЭ

Отличные знания показали выпускники школ Рязани, а также Касимовского, Рязанского, Спасского, Скопинского, Ряжского и Шиловского округов, Новомичуринска и Ермиши.
Происшествия

В Шиловском округе пьяный мужчина угнал «Жигули» ради поездки за алкоголем

Накануне 28-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с приятелями в Полтавке. Когда алкоголь закончился, он вызвался съездить в магазин за добавкой.
Происшествия

Рязанскую пенсионерку обманули на 900 тысяч, прокуратура помогла вернуть средства

Женщина лишилась 895 тысяч рублей своих сбережений, но благодаря вмешательству надзорного ведомства деньги будут возвращены.
Погода

Эксперт рассказала, придет ли аномальная жара из Европы в Центральную Россию

По словам эксперта, аномальная жара в Италии и на Балканах вызвана мощным гребнем азорского антициклона. Однако этот атмосферный вихрь пока не спешит продвигаться в сторону России.
Общество

Роддом №2 в Рязани закрылся на плановую дезинфекцию

Родильный дом №2 в Рязани временно приостановил госпитализацию рожениц в связи с проведением плановой санитарной обработки.
Общество

Голый мужчина с биноклем наблюдал за девушками на Борковском карьере в Рязани

В Рязани на первом Борковском карьере произошёл неприятный случай. Подруг, наслаждавшихся отдыхом, напугал голый мужчина, который скрывался в кустах
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье