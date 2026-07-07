Рязанскую пенсионерку обманули на 900 тысяч, прокуратура помогла вернуть средства

Прокуратура Пронского района Рязанской области добилась возврата крупной суммы денежных средств местной жительнице, ставшей жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась 895 тысяч рублей своих сбережений, но благодаря вмешательству надзорного ведомства деньги будут возвращены.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила о хищении денежных средств. По предварительным данным, женщина, введенная в заблуждение мошенниками, поверила их уговорам и перевела все свои сбережения в размере 895 тысяч рублей на указанный ими «безопасный» расчетный счет.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В ходе расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов установили лицо, на чей счет пенсионерка перевела деньги. Им оказался житель Калужской области, который выполнял роль так называемого «дроппера» — человека, предоставляющего свои банковские счета для обналичивания похищенных у граждан средств.

Выступая в защиту прав пенсионерки, прокуратура Пронского района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд полностью удовлетворил заявленные прокурором требования. Теперь владелец счета, на который были переведены похищенные средства, обязан вернуть пенсионерке всю сумму в полном объеме.