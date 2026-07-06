Минобороны РФ: Силы ПВО сбили БПЛА над Рязанской областью

В ночь на 6 июля российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальной информации Министерства обороны РФ, в общей сложности над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 519 вражеских дронов.

Силы ПВО пресекли попытки атаки в нескольких десятках субъектов страны. В числе регионов, где велась боевая работа по ликвидации воздушных целей, оказалась и Рязанская область.

Помимо Рязанского региона, удары БПЛА были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Калужской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Также атаки пресекли в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Опасность БПЛА в Рязанской области длилась более пяти часов

Экстренные службы и профильные ведомства ведут мониторинг ситуации на местах ликвидации воздушных объектов.