В Рязани вынесен приговор группе экстремистов

Вынесен приговор организатору и участникам экстремистской организованной группы, действовавшей на территории Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Рязанской области

Суд признал виновным шесть человек, живущих в Рязани. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в его деятельности), 7 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, по мотивам национальной ненависти и вражды, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой) и 4 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «г» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более (трех) несовершеннолетних, в преступную группу, в совершение тяжких преступлений, в совершение преступлений по мотивам идеологической, национальной ненависти и вражды).

Следствием и судом установлено, что в 2023 году 18-летний местный житель, поддерживавший идеи неформального экстремистского движения, запрещенного в Российской Федерации, создал организованную группу лиц из числа ранее ему знакомых пятерых молодых людей, в том числе трех несовершеннолетних, для подготовки и совершения на территории города Рязани преступлений по мотивам идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды в отношении лиц, относящихся к какой-либо социальной группе.

Под его руководством с июня 2023 по март 2024 года участники экстремистского сообщества неоднократно в различных местах города Рязани совершали насильственные преступления в отношении приезжих.

Следователями проведен обширный комплекс следственных действий и судебных экспертиз, выводы которых подтвердили причастность фигурантов к деятельности экстремистского сообщества и нападению на людей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Приговором суда по совокупности преступлений организатору преступного сообщества назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, троим фигурантам — от 2 до 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двоим фигурантам — лишение свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.