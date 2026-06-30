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Общество

Рязанская область выиграла два всероссийских молодёжных конкурса

Олеся Чугунова
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Рязанская область вновь подтвердила статус одного из ведущих молодёжных регионов страны. Второй год подряд она побеждает сразу в двух всероссийских конкурсах в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

По программе «Регион для молодых» в 2027 году в Рязани откроются ещё два современных пространства для молодёжи, где можно будет учиться, заниматься творчеством и волонтёрством, реализовывать проекты, общаться и находить друзей по интересам.

Благодаря победе в конкурсе «Регион добрых дел» в следующем году в Рыбновском округе появится новый Добро.Центр. Также будет модернизировано оборудование действующих центров и добровольческих организаций, участвующих в ликвидации ЧС и поиске людей.

В регионе также запланированы образовательные программы, фестиваль #МЫВМЕСТЕ, специальные проекты для НКО и студентов. Кроме того, будет снят мини-сериал о волонтёрах, основанный на реальных историях жителей Рязанской области.

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