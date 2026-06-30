В Ряжском районе суд обязал возместить расходы инвалиду на средства реабилитации

Прокуратура Ряжского района выявила нарушение прав инвалида на получение положенных по закону технических средств реабилитации.

В ходе проверки установлено, что 66‑летний житель района по медицинским показаниям нуждается в средствах реабилитации для ежедневного использования. При этом положенное обеспечение он в полном объёме не получил — необходимые изделия мужчине приходилось приобретать на собственные средства.

После выявления нарушения прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объёме.