Компания «Р‑Энергия» отметила 20‑летие и заложила капсулу времени для потомков

Компания «Р‑Энергия» отметила 20‑летний юбилей. Торжественное мероприятие собрало сотрудников, партнёров и почётных гостей.

С поздравлением выступил исполняющий обязанности главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев. Он отметил, что компания уверенно развивается, расширяет сферу деятельности и внедряет новые технологии, оставаясь удобной для клиентов.

Особое внимание Астафьев уделил социальной миссии «Р‑Энергии». Он подчеркнул активную волонтёрскую позицию сотрудников, в том числе их участие в помощи бойцам в зоне СВО, и пожелал коллективу дальнейшего движения вперёд.

Генеральный директор Илья Шишкин поделился планами на будущее. «Всем нашим большим и дружным коллективом мы будем двигать компанию вперёд», — отметил он.

В честь праздника лучшие сотрудники получили ведомственные, региональные и муниципальные награды за профессионализм и ответственность. Ярким моментом вечера стало создание «капсулы времени». В неё поместили пожелания и напутствия, которые планируется открыть через 10 лет — как мост между прошлым, настоящим и будущим компании.

После официальной части праздник продолжился в неформальной обстановке. Для коллектива организовали мастер‑классы, а затем состоялся концерт.