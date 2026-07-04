Нефтяной терминал в Кировском районе Петербурга атакован БПЛА

Петербург этой ночью атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Силы ПВО отразили удар, направленный на нефтяной терминал в Кировском районе.

Технические последствия атаки уже устранили. Пострадавших в результате удара нет, сообщил Беглов.

Расчёты ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал на территории Петергофа. Жертв там тоже не оказалось, разрушений зафиксировано не было.

Беглов, по его словам, держит ситуацию на контроле и оперативно информирует горожан о происходящем.