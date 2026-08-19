На Алтае медведь утащил из палатки туристку и растерзал ее на глазах жениха

В селе Артыбаш Турочакского района туристка стала жертвой нападения медведя. Несмотря на отчаянное сопротивление, девушка погибла на глазах своего жениха, пишет SHOT.

Трагедия произошла на базе «Исток», где 29-летняя туристка из Новосибирска отдыхала с молодым человеком. Уже после полуночи зверь набросился на ничего не подозревающих людей.

«В районе часа ночи на их палатку напал медведь, который прямо на глазах молодого человека утащил и растерзал девушку», — говорится в публикации.

Хищник утащил свою жертву в лес, попытки окружающих отогнать его от девушки не принесли результата. Предварительно, погибшая была секретарем в Арбитражном суде Новосибирской области.

Сейчас региональное управление МВД проводит проверку. Всех туристов и жителей Артыбаша призывают быть осторожными из-за агрессивного зверя.