Фото с сайта Правительства Рязанской области
Армия и СВО

Губернатор Малков назвал количество сбитых в Рязанской области беспилотников

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Павел Малков сообщил количество сбитых в Рязанской области беспилотников в ночь на 19 августа. Подробности ночной атаки он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Как отмечает глава региона, силы ПВО перехватили и уничтожили 6 вражеских дронов. Никто не пострадал, повреждений нет.

Иная ситуация сложилась прошлой ночью, когда во время атаки пострадали люди и получила повреждения гражданская инфраструктура. Двоих пострадавших отправили в больницу, третьему госпитализация не потребовалась. Также оказались повреждены три жилых дома в Рязанском округе.

По факту случившегося СК проводит расследование. ВСУ обвиняются в преступлениях против мирных жителей Рязанской области. На контроль соблюдение прав пострадавших взяла региональная прокуратура. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (910) 631-08-17.

Сейчас в Рязанской области режим беспилотной опасности не действует. Тем не менее, напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

  • не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;
  • во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете;
  • при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей. Ориентируйтесь на официальные источники информации.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Врача напугало нашествие «животов» на курортах Турции
Следующая статья
На Алтае медведь утащил из палатки туристку и растерзал ее на глазах жениха

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Происшествия

Во время атаки дронов ВСУ на Рязанскую область пострадали люди и повреждены дома

Подробности ночного налёта украинских беспилотников на регион обнародовал губернатор.
Темы
Общество

В Рязани сдвинули сроки завершения благоустройства Лыбедского бульвара

Этому послужило несколько причин, отметили в администрации Рязани.
Экономика и бизнес

Перечислены вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей в Рязани

В топе самых щедрых предложений — медицинские вакансии.
Общество

Майор ВДВ в отставке из Рязани выиграл в лотерею 5 миллионов

Рязанец купил три билета, один из которых оказался выигрышным.
Новости кино и ТВ

Начались съёмки продолжения детектива «ПИН-код»

НТВ объявляет о старте съёмок новых серий остросюжетного детектива...
Армия и СВО

На Рязанскую область могут совершить атаку беспилотники ВСУ

Об угрозе атаки БПЛА 19 августа объявила РСЧС.
Новости мира

Врача напугало нашествие «животов» на курортах Турции

Заплывшие мужчины заполонили пляжи. Названа их главная ошибка.
Армия и СВО

Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта дронов ВСУ

Режим беспилотной опасности отменили только утром.
Новости России

SHAMAN объяснил, почему не станет выступать с Канье Уэстом

Всё дело в особой творческой позиции артиста.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье