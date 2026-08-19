Губернатор Малков назвал количество сбитых в Рязанской области беспилотников

Губернатор Павел Малков сообщил количество сбитых в Рязанской области беспилотников в ночь на 19 августа. Подробности ночной атаки он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Как отмечает глава региона, силы ПВО перехватили и уничтожили 6 вражеских дронов. Никто не пострадал, повреждений нет.

Иная ситуация сложилась прошлой ночью, когда во время атаки пострадали люди и получила повреждения гражданская инфраструктура. Двоих пострадавших отправили в больницу, третьему госпитализация не потребовалась. Также оказались повреждены три жилых дома в Рязанском округе.

По факту случившегося СК проводит расследование. ВСУ обвиняются в преступлениях против мирных жителей Рязанской области. На контроль соблюдение прав пострадавших взяла региональная прокуратура. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (910) 631-08-17.

Сейчас в Рязанской области режим беспилотной опасности не действует. Тем не менее, напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;

во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете;

при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей. Ориентируйтесь на официальные источники информации.