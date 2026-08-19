Изображение сгенерировано ИИ
Новости мира

Врача напугало нашествие «животов» на курортах Турции

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российский гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая побывала на турецких курортах и обратила внимание на любопытную особенность: местные мужчины, даже молодые и спортивные, часто имеют объём талии, заметно превышающий норму. При этом в рационе жителей Турции много овощей, фруктов и свежей рыбы. Мнение специалиста, почему у турков при, на первых взгляд, диетическом питании такие большие животы, приводит издание «Царьград».

Врач заметила: каждый приём пищи в Турции начинается с белого хлеба. Причём в больших количествах и часто с маслом или оливками. Это вызывает резкий скачок сахара в крови, из-за чего человек съедает гораздо больше, чем планировал. И это ещё не всё — сладости, вроде халвы, здесь едят регулярно, а не от случая к случаю.

Из-за этого, по словам Помойнецкой, среди жителей Турции очень распространены инсулинорезистентность и лишний вес, в том числе у детей.

«Очень много полных мальчиков и девочек. Из них вырастут взрослые с избыточным весом, у которых со временем появится инсулинорезистентность, жировой гепатоз, сахарный диабет, проблемы с суставами», — предупреждает гастроэнтеролог.

Вывод простой: даже в стране изобилия свежих продуктов привычка начинать завтрак с белого хлеба и жирных соусов сводит все усилия на нет. Огурцы и помидоры, свежие фрукты на тарелке — это хорошо, но без баланса и контроля углеводов фигуру не сохранить.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта дронов ВСУ
Следующая статья
Губернатор Малков назвал количество сбитых в Рязанской области беспилотников

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Происшествия

Во время атаки дронов ВСУ на Рязанскую область пострадали люди и повреждены дома

Подробности ночного налёта украинских беспилотников на регион обнародовал губернатор.
Темы
Общество

В Рязани сдвинули сроки завершения благоустройства Лыбедского бульвара

Этому послужило несколько причин, отметили в администрации Рязани.
Экономика и бизнес

Перечислены вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей в Рязани

В топе самых щедрых предложений — медицинские вакансии.
Общество

Майор ВДВ в отставке из Рязани выиграл в лотерею 5 миллионов

Рязанец купил три билета, один из которых оказался выигрышным.
Новости кино и ТВ

Начались съёмки продолжения детектива «ПИН-код»

НТВ объявляет о старте съёмок новых серий остросюжетного детектива...
Армия и СВО

На Рязанскую область могут совершить атаку беспилотники ВСУ

Об угрозе атаки БПЛА 19 августа объявила РСЧС.
Армия и СВО

Губернатор Малков назвал количество сбитых в Рязанской области беспилотников

Стали известны подробности ночной атаки на регион.
Армия и СВО

Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта дронов ВСУ

Режим беспилотной опасности отменили только утром.
Новости России

SHAMAN объяснил, почему не станет выступать с Канье Уэстом

Всё дело в особой творческой позиции артиста.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье