Врача напугало нашествие «животов» на курортах Турции

Российский гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая побывала на турецких курортах и обратила внимание на любопытную особенность: местные мужчины, даже молодые и спортивные, часто имеют объём талии, заметно превышающий норму. При этом в рационе жителей Турции много овощей, фруктов и свежей рыбы. Мнение специалиста, почему у турков при, на первых взгляд, диетическом питании такие большие животы, приводит издание «Царьград».

Врач заметила: каждый приём пищи в Турции начинается с белого хлеба. Причём в больших количествах и часто с маслом или оливками. Это вызывает резкий скачок сахара в крови, из-за чего человек съедает гораздо больше, чем планировал. И это ещё не всё — сладости, вроде халвы, здесь едят регулярно, а не от случая к случаю.

Из-за этого, по словам Помойнецкой, среди жителей Турции очень распространены инсулинорезистентность и лишний вес, в том числе у детей.

«Очень много полных мальчиков и девочек. Из них вырастут взрослые с избыточным весом, у которых со временем появится инсулинорезистентность, жировой гепатоз, сахарный диабет, проблемы с суставами», — предупреждает гастроэнтеролог.

Вывод простой: даже в стране изобилия свежих продуктов привычка начинать завтрак с белого хлеба и жирных соусов сводит все усилия на нет. Огурцы и помидоры, свежие фрукты на тарелке — это хорошо, но без баланса и контроля углеводов фигуру не сохранить.