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Армия и СВО

Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта дронов ВСУ

Валерия Мединская
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19 августа всю ночь в Рязанской области действовала беспилотная опасность. Соответствующие уведомления жителям региона рассылала РСЧС.

Угрозу возможного налёта беспилотников ВСУ объявили 18 августа в 23:40. Соответствующий режим действовал всю ночь.

Отбой угрозе дали только в 08:05 следующего дня. Как итог — ночью в небе над регионом сбили 6 БПЛА.

Напомним, очередной налёт вражеских дронов Рязанская область пережила 18 августа. Как сообщал глава региона Павел Малков, в удалось перехватит и уничтожить 9 летательных аппаратов. Во время атаки пострадали люди и гражданская инфраструктура. Два человека доставили в больницу, одному из пострадавших госпитализация не потребовалась. Также обломки дронов повредили три жилых дома в Рязанском районе.

По факту случившегося в регионе СК начал расследование. Боевиков ВСУ обвинили в преступлениях против мирных жителей.

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