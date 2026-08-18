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Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Валерия Мединская
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18 августа Рязанская область была атакована беспилотниками ВСУ. Редакция 7инфо собрала оперативную информацию о количестве сбитых дронов, пострадавших и материальном ущербе.

Беспилотная опасность на территории региона была объявлена 18 августа в 00:03. Несколько раз режим опасности продлялся. Соответствующие уведомления поступали жителям Рязанской области от РСЧС.

В районе 02:00 жители Рязани услышали несколько громких звуков, характерных для работы ПВО.

Как выяснилось, ночью в Рязанской области было сбито 9 беспилотников ВСУ. Такие данные привёл губернатор Павел Малков.

Что известно о пострадавших и материальном ущербе

К сожалению, во время атаки на Рязанскую область пострадали люди. Также оказалась повреждена гражданская инфраструктура. По словам главы региона, пострадали при налёте три человека. Двоим потребовалась госпитализация.

Повреждены три дома в Рязанском округе. На месте работают экстренные службы.

Реакция правоохранительных органов

На ситуацию отреагировала прокуратура Рязанской области. Надзорный орган взял на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. В прокуратуре организована горячая линия по номеру: +7 (910) 631-08-17.

Сколько БПЛА сбили за ночь над регионами России

Беспилотники ночью 18 августа сбивали не только в небе над Рязанской области. В Минобороны РФ приводят сводку:

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Массированная атака БПЛА на Москву: что известно

Массированный налёт дронов ВСУ отбивал этой ночью столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы летели 620 БПЛА.

180 беспилотников уничтожены в Московском регионе, остальные – на подлёте. В Подмосковье на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Нынешняя атака на столичный регион стала одной из самых сильных за последнее время. Три человека, включая ребенка, пострадали.

Опасность атаки БПЛА: правила проведения

Напоминаем рязанцам основные правила поведения во время опасности налёта БПЛА: не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно.

Во время налёта находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете. При срабатывании систем оповещения не паникуйте и следуйте правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей.

Нарушителям грозят серьёзные штрафы до 1 млн рублей. На днях полиция выявила девушку, которая снимала полёты дронов во время массированной атаки 29 июля и слила кадры в Сеть. По факту её действий возбуждено административное дело.

Где получать уведомления об угрозах атаки БПЛА в Рязанской области

В Рязанской области уведомления об угрозах атаки БПЛА можно получать несколькими способами:

  • В мессенджере МАХ работает канал РСЧС Рязанская область. Он доступен по ссылке;
  • Уведомления приходят в приложении МЧС России;
  • РСЧС информирует граждан о беспилотной опасности через смс-сообщения.

Власти призывают рязанцев получать информацию только от официальных источников!

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