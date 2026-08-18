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Новости России

Умерла «жертва схемы Долиной», которая подожгла квартиру в Москве

Никита Рязанцев
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Москвичка, которая устроила пожар в проданной по «схеме Долиной» квартире, умерла в больнице, сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

В начале августа экстренные службы заявили о возгорании в квартире на улице Менжинского — его спровоцировала пожилая женщина в момент визита судебных приставов. С тяжелыми ожогами ее госпитализировали в институт Склифосовского. Пожарные ликвидировали огонь на площади 15 квадратов.

«Женщина скончалась в больнице от полученных ожогов», — рассказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, в сентябре 2022 года владелица квартиры, став жертвой мошенников, продала жилье. После того как право собственности перешло к покупателю, а женщина получила деньги, она не хотела передавать ему ключи.

Покупатель подал в суд, потребовав выселить прежнюю хозяйку, а та в ответ заявила встречный иск — просила признать договор купли‑продажи недействительным.

Суд первой инстанции удовлетворил требования покупателя, однако апелляционный суд принял решение в пользу продавца. Точку в споре поставил кассационный суд в мае этого года: он защитил интересы добросовестного покупателя и обязал бывшую владелицу передать ключи.

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