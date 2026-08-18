Во время атаки дронов ВСУ на Рязанскую область пострадали люди и повреждены дома

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил подробности налёта дронов ВСУ на Рязанскую область в ночь на 18 августа. По его словам, вражеские беспилотники сбили, но пострадали люди и гражданская инфраструктура.

Всего над территорией региона перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА.

— К сожалению, пострадали три человека. Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Повреждены три частных дома в Рязанском округе. На месте работают оперативные службы, — заявил глава региона.

По сообщению Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над регионами России сбит 791 БПЛА.

В Рязанской области угроза налёта дронов пока сохраняется. Она действовала в регионе всю ночь. Ночью жители региона слышали громкие звуки.

Массированный налёт дронов ВСУ отбивал столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы летели 620 БПЛА. 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе, остальные – на подлёте. В Подмосковье на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Нынешняя атака на столичный регион стала одной из самых сильных за последнее время. Три человека, включая ребенка, пострадали.

Напоминаем рязанцам основные правила поведения во время опасности налёта БПЛА: не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно.

Во время налёта укрывайтесь в помещениях без окон. Дома можно остаться в кладовой, в ванной комнате или в туалете.

Кроме того, в Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей.

Нарушителям грозят серьёзные штрафы до 1 млн рублей. На днях полиция выявила девушку, которая снимала полёты дронов во время массированной атаки 29 июля и слила кадры в Сеть. По факту её действий возбуждено административное дело.