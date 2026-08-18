«Пятёрочка» будет отправлять покупателям уведомления о просрочке купленных продуктов

Сеть супермаркетов «Пятерочка» запускает новый цифровой сервис, который будет напоминать покупателям о приближающемся окончании срока годности продуктов. Система интегрируется в мобильное приложение и будет работать автоматически. Сканировать чеки или вносить данные вручную покупателям не нужно.

Работать это будет так: при оплате товаров картой лояльности «Х5 Клуб» система через государственную систему маркировки «Честный знак» получает в реальном времени информацию о продукте: название, дату производства и срок годности. Алгоритм сравнивает данные с правилами для каждой категории товаров и отправляет push-уведомление в приложение.

Время зависит от типа продукта: например, о молочке предупредят за три дня до истечения срока, о детском питании — за пять. Уведомление выглядит примерно так: «Купленный йогурт лучше съесть до субботы».

Запуск пройдёт поэтапно. Сначала технологию внедрят в «Пятерочке», затем распространят на «Перекрёсток» и «Чижик». В компании уверены, что такие напоминания помогут снизить риск употребления просроченных продуктов.

О планах ввести похожие механизмы в других популярных торговых сетях пока неизвестно.