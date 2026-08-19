SHAMAN объяснил, почему не станет выступать с Канье Уэстом

18 августа Сеть взорвала новость о возможном совместном выступлении российского певца SHAMANа и Канье Уэста. Якобы, команда американского рэпера сама вышла на менеджеров Ярослава Дронова с предложением о сотрудничестве. Но Дронов ответил отказом. Организаторы концерта позже опровергли информацию о предложении дуэта. Тем не менее, певец объяснил в интервью StarHit, почему не стал бы выступать вместе с американской звездой:

«Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на сто процентов, либо не делаю вовсе. Рэп — это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею её инструментами. В России много хороших рэперов, пусть они и делают свое дело. Моя задача — делать своё, и делать это честно. Так что это просто не мой путь», — заявил певец.

Ярослав Дронов не раз признавался, что вырос совсем на другой музыке. В его плейлисте Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, он считает себя рок-музыкантом, а не «народным» или «патриотическим» артистом. Сам образ SHAMANа, по его словам, сложился из музыки 1980-х и глэм-рока, которые он слушал в юности.

Тем временем Канье Уэст всё-таки приедет в Россию: два концерта запланированы на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Билеты уже в продаже, но дуэта с главным патриотическим голосом страны, судя по всему, не случится.