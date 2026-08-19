Скриншот видео
Новости России

SHAMAN объяснил, почему не станет выступать с Канье Уэстом

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

18 августа Сеть взорвала новость о возможном совместном выступлении российского певца SHAMANа и Канье Уэста. Якобы, команда американского рэпера сама вышла на менеджеров Ярослава Дронова с предложением о сотрудничестве. Но Дронов ответил отказом. Организаторы концерта позже опровергли информацию о предложении дуэта. Тем не менее, певец объяснил в интервью StarHit, почему не стал бы выступать вместе с американской звездой:

«Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на сто процентов, либо не делаю вовсе. Рэп — это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею её инструментами. В России много хороших рэперов, пусть они и делают свое дело. Моя задача — делать своё, и делать это честно. Так что это просто не мой путь», — заявил певец.

Ярослав Дронов не раз признавался, что вырос совсем на другой музыке. В его плейлисте Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, он считает себя рок-музыкантом, а не «народным» или «патриотическим» артистом. Сам образ SHAMANа, по его словам, сложился из музыки 1980-х и глэм-рока, которые он слушал в юности.

Тем временем Канье Уэст всё-таки приедет в Россию: два концерта запланированы на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Билеты уже в продаже, но дуэта с главным патриотическим голосом страны, судя по всему, не случится.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака
Следующая статья
Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта дронов ВСУ

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Новости России

Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

После лучевой терапии у известной телеведущей начались тяжёлые осложнения.
Происшествия

Во время атаки дронов ВСУ на Рязанскую область пострадали люди и повреждены дома

Подробности ночного налёта украинских беспилотников на регион обнародовал губернатор.
Темы
Общество

В Рязани сдвинули сроки завершения благоустройства Лыбедского бульвара

Этому послужило несколько причин, отметили в администрации Рязани.
Экономика и бизнес

Перечислены вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей в Рязани

В топе самых щедрых предложений — медицинские вакансии.
Общество

Майор ВДВ в отставке из Рязани выиграл в лотерею 5 миллионов

Рязанец купил три билета, один из которых оказался выигрышным.
Новости кино и ТВ

Начались съёмки продолжения детектива «ПИН-код»

НТВ объявляет о старте съёмок новых серий остросюжетного детектива...
Армия и СВО

На Рязанскую область могут совершить атаку беспилотники ВСУ

Об угрозе атаки БПЛА 19 августа объявила РСЧС.
Армия и СВО

Губернатор Малков назвал количество сбитых в Рязанской области беспилотников

Стали известны подробности ночной атаки на регион.
Новости мира

Врача напугало нашествие «животов» на курортах Турции

Заплывшие мужчины заполонили пляжи. Названа их главная ошибка.
Армия и СВО

Ночь в Рязанской области прошла под угрозой налёта дронов ВСУ

Режим беспилотной опасности отменили только утром.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье