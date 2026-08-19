Маргарита Симоньян раскрыла тяжёлые подробности лечения рака

Телеведущая и главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые открыто заговорила о своей серьёзной болезни и тяжёлых подробностях её лечения. В эфире Владимира Соловьёва в 2025 году она призналась, что у неё обнаружили онкологию. Благодаря врачам она жива, но терапия продолжается — в январе была лучевая, а затем начались тяжёлые осложнения в виде лучевого дерматита. Симоньян признаётся: было хуже, чем после химии. Она не могла вымолвить ни слова, пишет StaHit.

При этом все мысли журналистки сейчас — о книге «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», которая выйдет 26 сентября. В ней она рассказывает правду о жизни с Тиграном Кеосаяном. Идея пришла в конце 2025-го после поездки в Адлер. Писала книгу Маргарита взахлёб, не могла остановиться. Прервалась только из-за курса лучевой терапии, а в феврале, несмотря на тяжёлые побочки, вернулась к тексту.

Свою работу Симоньян называет делом всей жизни. Она продолжает говорить о муже в настоящем времени. Для неё он всё ещё жив. В память о Тигране она учредила премию в 1 миллион рублей для людей, совершивших подвиг, и всегда добавляет: «Мы с Тиграном решили…»

Последнюю главу книги Маргарита никому не показывала, даже маме Кеосаяна Лауре, с которой согласовывала все остальные части. Читала её один раз, записывая аудиоверсию, рыдала два часа. Друзьям даже пришлось вызывать Маргарите скорую. Сдаваться, по её словам, нельзя. На ней трое детей, мама Кеосаяна и родные.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года после девяти месяцев комы. Сильные переживания повлияли на здоровье его супруги. У Маргариты Симоньян обнаружили рак.