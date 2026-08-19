Mash: Украина начала атаковать фуры с продуктами из Ирана

ВСУ начали наносить прицельные удары по фурам с продуктами из Ирана, это происходит на контрольно-пропускных пунктах между Россией и Белоруссией, пишет Mash.

По данным издания, чаще всего противник пытается атаковать грузовики в районе терминала «Красный Камень» в Брянской области: известно минимум о трех таких случаях за последнюю неделю. В результате сгорели машины с финиками и арбузами.

«В одном из случаев беспилотник атаковал грузовик прямо на ходу — водитель смог вывести машину в Гомельскую область, где оставил дымящийся прицеп», — уточнили авторы материала.

Они подчеркнули, что рядом с этим же пропускным пунктом были атакованы два гражданских автобуса.

Как пишет издание, обычно атаки идут волнами: сначала на стыке границ двух стран появляется разведывательный БПЛА, затем дроны типа «Дартс» вылетают группами с разницей в 10-15 минут. Украинские военные делают это, чтобы фуры не успели потушить. В последнее время запускают беспилотники из-под села Халявина в Черниговской области.