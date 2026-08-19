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Армия и СВО

На Рязанскую область могут совершить атаку беспилотники ВСУ

Валерия Мединская
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Рязанская область может оказаться 19 августа под атакой дронов ВСУ. Предупреждение о беспилотной опасности объявила РСЧС, соответствующие уведомления направили рязанцам.

Беспилотная опасность действует в регионе с 10:03. До этого режим опасности по БПЛА действовал всю ночь, за это время было сбито 6 дронов. Пострадавших и разрушений нет. Ненадолго угрозу отменяли.

Напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

  • не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;
  • во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в кладовой, в ванной комнате или в туалете;
  • при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте правилам;
  • если вы обнаружили обломки дрона, не трогайте их руками. Это может быть опасно! Отойдите от места, где находятся обломки, подальше и свяжитесь с экстренными службами.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей.

Ориентируйтесь на официальные источники информации. Телефон для в связи в случае происшествий: 112.

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