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Новости России

Знакомая назвала причину ДТП с младенцем, которого выкинуло из машины на Урале

Никита Рязанцев
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Водитель автомобиля, который опрокинулся на Тюменском тракте в Свердловской области, отвлекся на старшего сына, сидевшего на заднем сиденье, рассказала E1.RU знакомая семьи.

О смертельном ДТП стало известно в понедельник. Как рассказали в ГАИ, семья из ХМАО ехала со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. За рулем EXEED был 35-летний мужчина. Он не справился с управлением, автомобиль снесло с дороги в кювет, где он перевернулся. В результате погиб пятимесячный ребенок. В салоне также были жена автомобилиста и трехлетний сын.

«Они проезжали Пышминский район <…>, когда во время движения водитель отвлекся на ребенка, сидевшего на заднем сиденье», — привело издание слова их знакомой.

По ее словам, семья родом из Башкирии, но живет на севере. Она ехала в отпуск к родственникам.

Журналисты подчеркнули, что пятимесячный ребенок не был пристегнут. В момент ДТП его выкинуло из автомобиля. Его мать до сих пор в реанимации, а у отца не такие тяжелые травмы.

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