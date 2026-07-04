В Пронском округе задержан скотник за угон служебной «Газели» ради алкоголя

Сотрудники отдела МВД России «Пронский» по горячим следам задержали 41-летнего рецидивиста, подозреваемого в угоне служебного автомобиля «Газель» с территории фермы в деревне Мамоново. Мужчину удалось поймать благодаря бдительности местных жителей.

В дежурную часть полиции поступила информация от неравнодушных горожан — они сообщили, что по улицам Новомичуринска движется автомобиль «Газель» с явно нетрезвым водителем. По словам очевидцев, мужчина вышел из магазина с пакетом и сел за руль, после чего направился в сторону окраины.

Экипаж ДПС Госавтоинспекции оперативно отреагировал на сообщение. Через несколько минут патрульная машина догнала «Газель» и потребовала от водителя остановиться. Инспекторы установили, что за рулем находится 41-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. При этом у мужчины отсутствовали водительские права.

В ходе разбирательства выяснились подробности произошедшего. Задержанный работал скотником на ферме в деревне Мамоново и проживал в домике для персонала на территории сельхозпредприятия. Служебная «Газель» была припаркована рядом, а ключи по халатности хранились прямо в салоне.

В тот вечер после рабочей смены скотник вместе с 37-летней коллегой устроил застолье. Когда спиртное закончилось, мужчина решил отправиться за добавкой. Для этого он завел служебный автомобиль и уехал в Новомичуринск. В магазине он приобрел две бутылки водки, после чего и был замечен бдительными горожанами.

Как выяснили полицейские, задержанный — хорошо знакомый правоохранительным органам человек. Ранее он уже был судим за кражи, незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина провел за решеткой более 10 лет и освободился около трех лет назад.

Дознаватель полиции возбудил в отношении угонщика уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.