Жительница Пронского округа перевела лже-инвесторам почти 4 миллиона рублей

Очередная жительница Рязанской области стала жертвой дистанционных мошенников. 52-летняя женщина из Пронского округа потеряла 3 миллиона 910 тысяч рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на инвестиционной бирже.

По информации полиции, потерпевшая самостоятельно нашла в сети Интернет рекламу о возможности дополнительного заработка на инвестиционной платформе. Связавшись с так называемым «специалистом по инвестициям», женщина зарегистрировалась на предложенной платформе и начала вносить денежные средства.

В течение трёх месяцев жительница Пронского округа переводила деньги на два различных банковских счёта злоумышленников через мобильные приложения банков. Общая сумма переводов составила 3 миллиона 910 тысяч рублей.

Однако обещанной прибыли женщина так и не получила. Когда она попыталась вывести собственные средства, все попытки оказались безуспешными. Только тогда потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Следственным подразделением ОМВД России «Пронский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и раскрытие данного преступления.