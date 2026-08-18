В Рязанской области 19 августа ожидаются ночные грозы и порывистый ветер

В среду, 19 августа, на территории Рязанской области установится облачная погода с прояснениями. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС.

В ночные часы местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха по области составит +13…+18°С. Жителям, планирующим вечерние прогулки или возвращающимся домой поздно, стоит взять с собой зонт и учитывать вероятность осадков. Днём осадков преимущественно не ожидается. Воздух прогреется до +20…+25°С.

В течение суток будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Местами возможны порывы до 12-17 м/с.