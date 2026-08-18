В Рязанской области учредили награду «Пётр и Феврония» для крепких супружеских пар

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил об учреждении новой региональной награды — знака отличия «Пётр и Феврония». Ею будут награждаться супружеские пары, прожившие в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет.

По словам главы региона, решение об учреждении награды принято в знак уважения к семьям, которые являются примером любви, верности и взаимной поддержки.

«Принял решение учредить новую региональную награду – знак отличия «Пётр и Феврония». Им будем награждать супружеские пары, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет. За каждой такой семьей – десятилетия совместной жизни, забота друг о друге, совместные радости и испытания. Это примеры любви, верности и взаимной поддержки, которые заслуживают особого уважения», — отметил Павел Малков.

Награда названа в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака в православной традиции. Их житие стало символом супружеской верности и любви, которая сохраняется даже после смерти.

Знак отличия «Пётр и Феврония» станет региональным признанием заслуг супружеских пар с выдающимся семейным стажем: 50 лет в браке — «золотая» свадьба, 60 лет в браке — «бриллиантовая» (или «железная») свадьба, 70 лет в браке — «благодатная» свадьба.