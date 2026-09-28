В Рязанской области прожиточный минимум увеличат до 18 000 рублей

На официальном портале проектов постановлений правительства Рязанской области опубликован документ, устанавливающий новую величину прожиточного минимума на 2027 год. Проект предполагает равномерный рост показателя для всех основных демографических групп.

Согласно опубликованному проекту, общий прожиточный минимум на душу населения в регионе вырастет до 18 002 рублей. По сравнению с показателями 2026 года это означает прибавку в 1 146 рублей.

Для трудоспособного населения показатель составит 19 622 рубля, что на 1 249 рублей больше текущего уровня. Для детей прожиточный минимум увеличится до 17 462 рублей (прирост на 1 112 рублей). Для пенсионеров сумма вырастет до 15 482 рублей, что означает прибавку в 986 рублей.

Таким образом, правительство региона закладывает единый темп роста в размере 6,8% для всех категорий граждан.

Величина прожиточного минимума является ключевым индикатором для оценки уровня жизни населения. От этого показателя напрямую зависят размеры социальных выплат, пособий, алиментов, а также критерии признания граждан малоимущими и права на получение адресной социальной помощи.