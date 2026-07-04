В июне в Рязани побит рекорд по числу новорожденных

Рязанский перинатальный центр подвел итоги первого летнего месяца — июнь стал рекордным по количеству новорожденных. За 30 дней в стенах медицинского учреждения появилось на свет 452 малыша, что стало абсолютным рекордом за всю историю работы центра.

Прежний рекорд принадлежал марту текущего года — тогда в центре родилось 444 ребенка. Июньский показатель превзошел это достижение, увеличившись на 8 малышей.

Интересная статистика сложилась по полу новорожденных. Девочек и мальчиков в июне родилось практически поровну: 227 дочек и 225 сыночков. Таким образом, представительницы прекрасного пола немного опередили будущих мужчин, но разница оказалась минимальной. Особой радостью для пяти семей стало рождение двойняшек.

Среди новорожденных июня выделились и свои рекордсмены по весу. Самым крошечным пациентом, которому потребовалась особая забота врачей, стал мальчик, появившийся на свет с весом всего 480 граммов. Врачи приложили все усилия, чтобы выходить малыша и дать ему шанс на полноценную жизнь. На другом полюсе оказался настоящий богатырь — самый крупный карапуз июня весил при рождении 4780 граммов.

Подводя итоги первого полугодия 2026 года, Перинатальный центр может похвастаться впечатляющей цифрой — 2555 новорожденных. Из них 1306 мальчиков и 1249 девочек.