Павел Малков открыл рязанским заводам выход в Ростех

17 августа губернатор Рязанской области Павел Малков и гендиректор холдинга «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ даёт региональным предприятиям доступ к отраслевому порталу PCAT.ru, который аккумулирует более 170 участников — от разработчиков до серийных производителей.

Рязанские компании смогут не только пополнить каталог платформы своей продукцией, но и напрямую включаться в заказы на НИОКР, поиск техпартнёров и готовые решения для модернизации производства. Инструменты портала одинаково эффективны как для крупных игроков, так и для малого бизнеса, а для региона это системный выход на кооперацию федерального масштаба.

Павел Малков подчеркнул, что соглашение продолжает планомерное взаимодействие с Ростехом:

«Подписанное соглашение – еще один шаг в нашей системной работе с Ростехом. Возможности использования Портала гражданской продукции Госкорпорации Ростех позволят расширить сбыт рязанской продукции. Промышленность – это основа региональной экономики, на нее приходится треть ВРП. Мы системно поддерживаем предприятия реального сектора. Среди приоритетов – радиоэлектроника, все высокотехнологичные производства и развитие кооперации. В общем объеме отгрузки доля радиоэлектроники составляет порядка 20 %. При этом по сравнению с прошлым годом объем отгрузки вырос более чем на 27 %. Основной вклад здесь вносят предприятия Ростеха. Со своей стороны реализуем большой комплекс мер поддержки».

Глава региона также напомнил, что по итогам прошлого года область заняла 3-е место в рейтинге Минпромторга по эффективности промполитики. В числе флагманских проектов — индустриальный парк «Рязанский», ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», НПЦ БАС «ПРОТОС». Бизнес-парк «Агни» получил федеральное финансирование на инфраструктуру для МСП в сфере аэрокосмических систем, радио- и электротехники, а также медоборудования; сейчас регион ждёт итогов отбора Минэкономразвития по созданию ещё двух аналогичных площадок.

«Для нас принципиально, чтобы платформа развивалась не как закрытый каталог, а как живой механизм кооперации. Каждый регион, который к ней присоединяется, – это новые компетенции, новые производственные возможности и новые точки роста для всей экосистемы. Уверен, что рязанские предприятия не просто впишутся в этот контур, но и зададут в нем собственные стандарты качества», — отметил Сергей Сахненко.

В рамках церемонии в Представительстве Правительства Рязанской области была развёрнута выставка участников региональных кластеров радиоэлектроники. Губернатор и глава «Росэла» осмотрели образцы продукции: камеры техзрения «Квантрон Групп», офтальмологические тонометры и магнитотерапевтические аппараты ГРПЗ, контрольно-измерительные приборы «Контакт-1», учётные устройства НПП «Тепловодохран». Особый интерес вызвал стенд «Триумфус-Трейд» с устройством для челюстно-лицевой хирургии — Павел Малков поручил усилить кооперацию производителя с РязГМУ им. Павлова для внедрения таких изделий в практическое обучение студентов. В мероприятии также участвовали зампред правительства Юлия Швакова, замминистра экономического развития Елена Кузина, представители Центра кластерного развития ГФРП региона и руководители предприятий.