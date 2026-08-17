В Рязанской области возбудили уголовное дело из-за порчи сельхозземель на 4,4 миллиона рублей

В Рязанской области по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. Незаконная работа предприятия привела к порче земель сельскохозяйственного назначения и причинила государству крупный ущерб.

Прокуратурой Рязанского района была проведена проверка по обращениям граждан. Жалобы поступили на личном приеме прокурора области Дмитрия Коданёва. Местные жители сообщали о факте производимых выбросов в селе Дубровичи.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что директор юридического лица на протяжении длительного времени осуществлял предпринимательскую деятельность без необходимой лицензии.

Нарушение правил обращения с иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства привело к серьезным экологическим последствиям. В результате была испорчена земля сельскохозяйственного назначения. Причиненный государству крупный ущерб оценен в сумму порядка 4,4 миллиона рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам процессуальной проверки органом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.