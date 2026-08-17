На 66 году жизни скончался народный художник России Константин Кузьминых

Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что 15 августа 2026 года после продолжительной болезни на 66 году ушел из жизни Народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза художников России Константин Борисович Кузьминых.

Известный современный дальневосточный художник родился в Магадане, на берегу Охотского моря. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института в 1982 году и художественный факультет Дальневосточной государственной академии искусств в 2010 году.

На протяжении всей своей творческой жизни он сохранял любовь к родной земле, Колымскому краю. Тема российского Дальнего Востока в его искусстве занимала особое место. Художник часто обращался к образу Магадана, живописным местам Охотского моря, сюжетам из жизни северных народов.

Начав свой творческий путь в середине 1980-х, он уже в 1988 году был удостоен звания лауреата премии Магаданского комсомола за серию картин о Чукотке, а в 1989 году за работы «Чукотский мотив» и «Уэленский пейзаж» — премии Министерства культуры СССР в области изобразительного искусства.

Эволюция творчества К.Б. Кузьминых развивалась от натурного подхода в ранних работах к созданию метафизического образа, знака в более поздних, проявлялась в свободе поиска художественных средств.

Константин Кузьминых был инициатором создания Магаданской галереи современного искусства и различных художественных и издательских проектов на Дальнем Востоке. По его инициативе в Магадане с 2017 года проводился Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира».

Константин Кузьминых являлся художественным редактором электронного журнала «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока», посвященного изучению художественного наследия и современного искусства наиболее протяженных по территории и важных в культурном, образовательном и многих других планах регионов нашей страны.

Совместно с А.Н. Ковальчуком он стал одним из авторов мемориала «Героям АлСиба» (Магадан, 2020).

Константин Кузьминых был удостоен звания лауреата премии Правительства РФ в области культуры и искусства (2008) и Государственной премии РФ им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова (2022).

Произведения художника хранятся в различных отечественных и зарубежных музеях и частных коллекциях.

Прощание с Константином Кузьминых состоится 19 августа 2026 года в 10:00 в крематории Похоронного дома Хованский (Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, квартал № 6, д.4, стр.1).