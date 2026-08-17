Дом Циолковского в Рязани выставили на торги за один рубль

В Рязани на торги выставлено историческое здание на улице Вознесенской, связанное с именем ученого Константина Циолковского. Начальная цена лота составляет один рубль.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и официально носит название «Доходный дом А. И. Колемина, в котором проживал К. Э. Циолковский». Приобрести объект можно будет в рамках торгов. Новый собственник будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось, что здание находилось в аренде у рязанского ООО «Циолковский». Согласно договору аренды, заключенному на период с 25 мая 2020 года по 25 мая 2025 года, организация должна была провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

В 2024 году был разработан проект работ по сохранению памятника. Однако в июне того же года в здании произошёл пожар. В 2025 году договор с арендатором был расторгнут.