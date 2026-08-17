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Общество

Жители девяти улиц Рязани остались без света

Анастасия Мериакри
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В Рязани в 16:10 произошло отключение электроэнергии в результате технологического нарушения. Без света остались жители девяти улиц.

Отключение электроэнергии произошло по следующим улицам: Интернациональная, Станкозаводская, Бирюзова, Ленпоселок (Канищево), Весенняя (Канищево), Полевая (Канищево), Садовая (Канищево), Чапаева (Канищево), Школьная (Канищево).

На место происшествия выехала аварийная бригада энергетиков. Специалисты осуществляют локализацию поврежденного участка сети для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

Точные сроки завершения работ в сообщении не указаны. Все вопросы, связанные с электроснабжением и ходом восстановительных работ, жители могут задать по телефону 55-01-12.

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