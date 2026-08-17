Продюсер Дворцов раскрыл гонорар Канье Уэста за концерты в Санкт-Петербурге

Американский рэпер Канье Уэст в октябре прилетит в Россию для проведения двух концертов в Санкт-Петербурге. Продюсер Сергей Дворцов в комментарии aif.ru раскрыл размер гонорара, который получит артист за выступления.

Концерты Канье Уэста состоятся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Несмотря на высокий ценник, билеты на выступления рэпера были разобраны в первые часы после старта продаж.

Продюсер Сергей Дворцов назвал ориентировочный размер заработка Канье Уэста от российских концертов.

«Уэст может заработать в Российской Федерации не менее 50 миллионов рублей. Именно не менее! За два дня, с учетом того, что билеты на концерт в вип-ложу стоят 160 тысяч рублей, а простые места — от 9 тысяч. То есть он очень хорошо заработает», — рассказал продюсер.

По словам Дворцова, полученная сумма позволит артисту сделать паузу в гастрольной деятельности.

«С такими деньгами, я думаю, полгода как минимум он может даже не гастролировать», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что в 2024 и 2025 годах в сети неоднократно появлялись сообщения о предполагаемых концертах Уэста в Москве и Петербурге, которые позже не подтверждались. Однако нынешние концерты получили официальное подтверждение от организаторов и самой площадки «Газпром Арена».

Летом 2024 года Канье Уэст уже приезжал в Москву, однако это был частный визит — артист посетил день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского.