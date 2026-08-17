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Происшествия

Мужчина и женщина предстанут перед судом за убийство

Анастасия Мериакри
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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и 37-летней женщины, обвиняемых в причинении смертельных травм 68-летнему знакомому. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела. Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что трагедия произошла в вечернее время 14 декабря 2025 года. Фигуранты уголовного дела распивали спиртные напитки в квартире 68-летнего потерпевшего.

В какой-то момент между собутыльниками произошел словесный конфликт, который быстро перерос в насилие. Мужчина начал наносить множественные удары в область туловища хозяина квартиры. 37-летняя женщина, наблюдавшая за происходящим, также приняла участие в избиении — она взяла находившиеся в комнате грабли и черенком стала наносить множественные удары по телу пострадавшего.

В результате полученных тяжких телесных повреждений 68-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Фигуранты, осознав содеянное, скрылись с места преступления.

Благодаря совместным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение фигурантов было установлено в кратчайшие сроки. Оба подозреваемых были задержаны.

По ходатайству следствия судом в отношении мужчины и женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера продолжает действовать в настоящее время — обвиняемые будут находиться в СИЗО до вынесения судебного приговора.

Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к совершенному преступлению. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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