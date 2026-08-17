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Астролог рассказала, какие цвета одежды помогают привлечь любовь

Анастасия Мериакри
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Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала, какие цвета в одежде помогают привлечь в жизнь любовь. По словам специалиста, каждый цвет с точки зрения китайского учения связан с определенным видом энергии и может влиять на романтические отношения.

Красный цвет и энергия Ян

В беседе с «Москвой 24» Елена Скуратова объяснила, как различные цвета влияют на привлечение партнера. По ее словам, оттенки красного ассоциируются с активной энергией Ян и элементом Огня.

«Поэтому они символизируют страсть, жизненную силу, смелость и помогают раскрыть привлекательность и обратить на себя внимание партнера», – отметила эксперт.

Белый, серый и серебристый для дисциплины

Астролог добавила, что белый, серый и серебристый цвета связаны с логикой, точностью и дисциплиной. Эти качества редко ищут в романтических отношениях, но для тех, кто ценит их даже в любви, такие цветовые решения станут отличным выбором при поиске нужного партнера.

Цвета Воды для глубины отношений

Для тех, кто хочет глубины и спокойствия в отношениях, подойдут цвета, связанные с элементом Воды — черный и синий. Они символизируют глубину чувств и эмоциональную стабильность.

Цвета Земли для стабильности

«Цвета, связанные с элементом Земли, такие как бежевый, оттенки коричневого, символизируют стабильность, надежность и безопасность и будут привлекать тех партнеров, которые ценят данные качества, важные для долгосрочных отношений», — отметила Елена Скуратова.

Зеленый для новизны

Эксперт также порекомендовала использовать в образах акценты зеленого цвета. По ее словам, они будут привлекать тех, кто ищет новизны и готов к развитию отношений.

Счастливые вещи в гардеробе

Скуратова также отметила, что найти любовь помогают вещи, кажущиеся «счастливыми». Поэтому если в гардеробе есть такое платье или костюм, которое по ощущениям как бы притягивает удачу, стоит чаще его надевать. В таком случае человек становится увереннее и, соответственно, заметнее для противоположного пола.

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