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Общество

Священник назвал главные ограничения Успенского поста

Анастасия Мериакри
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Успенский пост, который продлится до 27 августа, традиционно ассоциируется с отказом от пищи животного происхождения. Однако многих современных людей волнуют не только гастрономические ограничения, но и социальные аспекты жизни: можно ли в это время играть свадьбы и развлекаться? Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов в комментарии aif.ru объяснил главные ограничения этого периода.

Одним из самых строгих запретов на время Успенского поста является таинство венчания. Священник напомнил, что эта традиция уходит корнями в глубь веков, когда именно Церковь была единственным законным регистратором семейных союзов.

«До 1917 года единственным местом, где давали заключения о браке, была церковь; других структур у нас просто не существовало. Церковный устав говорит о том, что в Успенский и другие большие посты ни о каком венчании речи идти не могло», — подчеркнул настоятель храма.

По словам отца Максима, сейчас православные люди стараются подстраиваться под церковный календарь и переносят торжества на другие даты. При этом батюшка отметил, что для людей невоцерковленных это правило зачастую не имеет значения, так как они живут вне церковной традиции.

Что касается отдыха и развлечений, то здесь, по мнению священника, нет тотального запрета, но есть важный принцип меры и осознанности.

«Что касается отдыха и развлечений, все можно, но в меру. Вопрос в том, насколько, например, просмотр развлекательных передач, какой-то информации в Сети становится зависимостью человека», — пояснил священник Портнов.

Церковь не требует полного отказа от культурной жизни. Священник уверен, что «нет ничего плохого в познавательных программах, хороших фильмах или театральных постановках». Однако священник призывает задуматься о качестве потребляемого контента. Если верующий тратит уйму времени на просмотр «какой-то ерунды», это является проблемой не только поста, но и повседневной духовной жизни.

Настоятель храма особо подчеркнул, что с православной точки зрения в пост ничего принципиально не меняется в жизни верующего человека.

«Христианин в течение года, неважно, пост идет или нет, ходит в храм, посещает службы, молится, делает добрые дела. Просто во время поста он это, скорее, делает еще активнее и еще продуктивнее», — отметил отец Максим.

Священник дал практические рекомендации верующим: желательно перед постом исповедаться и причаститься. Он также предостерег от формального подхода к ограничениям.

«Нужно понимать, что отказ от мяса в пост без молитв — это всего лишь диета», — добавил настоятель храма.

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