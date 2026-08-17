Учительницу физкультуры изуродовали «розочкой» в кировском ночном клубе

В Кирове суд приговорил 37-летнюю медсестру Екатерину Вялкову к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на 25-летнюю учительницу физкультуры Анну Бульканову. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов города.

По данным канала «База«, Анна случайно задела плечом находившуюся в состоянии алкогольного опьянения Вялкову, которая отдыхала в клубе после смены в операционном отделении. Медсестра проследовала за девушкой, догнала её на танцполе, ударила пивной бутылкой по голове, а затем провела разбитым стеклом по лицу потерпевшей, оставив глубокие рваные раны.

Последствия для Анны оказались тяжёлыми. На лице девушки остались травматические рубцы. Кандидат в мастера спорта, игрок сборной области по волейболу, она была вынуждена покинуть команду — спортивная карьера фактически завершилась. Для восстановления внешности потребуется сложная пластическая операция, а полный курс лечения и реабилитации, по оценкам врачей, займёт более трёх лет.

Суд также обязал осуждённую возместить расходы на операцию в размере 160 тысяч рублей и выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Родственники потерпевшей и её адвокат заявили, что считают приговор чрезмерно мягким, и намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.