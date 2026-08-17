Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное метеопредупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным ведомства, до 21:00 17 августа на территории региона местами ожидаются грозы и ливневые дожди.

Смена стихии произойдет в ночь на вторник: в ночные и утренние часы 18 августа в отдельных районах области прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.

Спасатели призывают жителей региона быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, отказаться от резких маневров и обгонов, а также использовать противотуманные фары в условиях плохой видимости.

Кроме того, в связи с порывами ветра, сопровождающими грозы, не рекомендуется парковать автомобили под деревьями, линиями электропередач и слабоукрепленными рекламными конструкциями. Во время грозы следует закрыть окна, отключить электроприборы и не пользоваться зонтами с металлическими спицами на открытой местности.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.