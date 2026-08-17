Тридцать детей участников СВО из ЛНР проходят реабилитацию в санаториях Рязанской области

В Доме общественных организаций прошёл брифинг, посвящённый реализации социального проекта «Детство. Рязань. Каникулы», направленного на поддержку детей участников специальной военной операции из Луганской Народной Республики.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов Рязанской региональной общественной благотворительной организацией «Доброволец» в партнёрстве с Домом общественных организаций, Рязанским комитетом семей воинов Отечества, АНО «ПРОДЕТСТВО», Правительством ЛНР и Комитетом семей воинов Отечества Луганской Народной Республики.

В рамках программы тридцать детей в возрасте от 8 до 15 лет из семей участников боевых действий, в том числе погибших защитников, проживающих на территории ЛНР, проходят комплексную реабилитацию в одном из санаторных учреждений Рязанской области, расположенном в живописном старинном поместье.

Организаторы подчеркнули особую значимость проекта: для ребят, с детства живущих в условиях военного конфликта, выезд в безопасный регион становится важным шагом к восстановлению и адаптации после пережитого стресса. Для участников подготовлена насыщенная программа, включающая мероприятия по снижению психоэмоционального напряжения, курортно-санаторное лечение, творческие мастер-классы, а также культурно-просветительские экскурсии по Рязанской области и Москве с рассказами о культуре и истории России.

По словам представителей организаторов, реализация проекта также способствует сохранению исторической памяти и укреплению гуманитарных и культурных связей между Рязанской областью и Луганской Народной Республикой.