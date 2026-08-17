Image by Freepik
Общество

Тридцать детей участников СВО из ЛНР проходят реабилитацию в санаториях Рязанской области

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Доме общественных организаций прошёл брифинг, посвящённый реализации социального проекта «Детство. Рязань. Каникулы», направленного на поддержку детей участников специальной военной операции из Луганской Народной Республики.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов Рязанской региональной общественной благотворительной организацией «Доброволец» в партнёрстве с Домом общественных организаций, Рязанским комитетом семей воинов Отечества, АНО «ПРОДЕТСТВО», Правительством ЛНР и Комитетом семей воинов Отечества Луганской Народной Республики.

В рамках программы тридцать детей в возрасте от 8 до 15 лет из семей участников боевых действий, в том числе погибших защитников, проживающих на территории ЛНР, проходят комплексную реабилитацию в одном из санаторных учреждений Рязанской области, расположенном в живописном старинном поместье.

Организаторы подчеркнули особую значимость проекта: для ребят, с детства живущих в условиях военного конфликта, выезд в безопасный регион становится важным шагом к восстановлению и адаптации после пережитого стресса. Для участников подготовлена насыщенная программа, включающая мероприятия по снижению психоэмоционального напряжения, курортно-санаторное лечение, творческие мастер-классы, а также культурно-просветительские экскурсии по Рязанской области и Москве с рассказами о культуре и истории России.

По словам представителей организаторов, реализация проекта также способствует сохранению исторической памяти и укреплению гуманитарных и культурных связей между Рязанской областью и Луганской Народной Республикой.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области
Следующая статья
В России набирает популярность тренд на «эльфийские» уши

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Темы
Происшествия

В Рыбном в очереди на АЗС произошла драка из-за заправки канистр

Ночью с 17 на 18 августа на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе М-5 «Урал» в городе Рыбное Рязанской области, произошёл конфликт между автомобилистами, который перерос в физическую потасовку.
Новости России

В Астрахани автослесари два дня разбирали салон автомобиля из-за спрятавшегося там питона

Мужчине потребовалось несколько дней, чтобы разобрать собственный автомобиль до основания ради спасения своего экзотического питомца — коврового питона, который забрался в недры салона.
Общество

Эксперт рассказала, как увеличить страховую пенсию на 42% за счёт отсрочки её оформления

Отсрочка выхода на страховую пенсию на пять лет может существенно увеличить размер будущих выплат — в среднем на 42%. При продолжении официальной работы прибавка оказывается ещё значительнее.
Общество

В Рязанской области беременные студентки смогут пользоваться бесплатным социальным такси

Социальное такси поможет беременным студенткам добраться до учреждений, посещение которых необходимо в период ожидания ребёнка.
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует премьера комедийного сериала «Пора на завод» — истории о москвиче, который сменил офис на металлургический цех

ади любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) и чтобы получить благословение её отца — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) — герой совершает самый безрассудный поступок в своей жизни.
Власть и политика

Павел Малков потребовал обеспечить стопроцентную безопасность в школах и на избирательных участках

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба.
Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей

По данным следствия, в августе 2025 года фигурант, действуя с целью получения материальной выгоды, неправомерно получил контактные и паспортные данные неизвестного ему лица.
Происшествия

Задержанный в Рязанской области агент украинской разведки дал признательные показания

Мужчина рассказал, что пошёл на сотрудничество с украинской спецслужбой по личным причинам. По его словам, сотрудничество с Киевом было прекращено только в связи с задержанием сотрудниками ФСБ.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье