В России набирает популярность тренд на «эльфийские» уши

В России растёт интерес к изменению формы ушных раковин, причём если раньше пациенты чаще просили убрать оттопыренность, то теперь некоторые стремятся её подчеркнуть. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала кандидат медицинских наук, пластический и челюстно-лицевой хирург Института пластической хирургии и косметологии Герля Асирова.

По словам специалиста, современные пациенты всё чаще обращаются с необычными запросами: сделать верхнюю треть ушной раковины более острой и треугольной, придавая лицу черты, ассоциирующиеся с эльфами из фэнтези. Некоторые хотят не скрыть, а наоборот, подчеркнуть оттопыренность ушей, чтобы придать лицу более детские, мягкие черты. Причём речь идёт не только об увеличении проекции уха, но и о значительном изменении формы завитка.

Впрочем, хирург уточнила, что пока большинство подобных запросов приходится не на пластических хирургов, а на косметологов и специалистов по пирсингу — именно они чаще всего формируют «эльфийскую» форму у клиентов.

Спрос на классическую отопластику при этом остаётся стабильным. Сама Асирова выполняет около 150–200 эстетических операций на ушах в год. Среди её пациентов выделяются две основные группы: дети, родители которых хотят устранить оттопыренность, и взрослые, обращающиеся для восстановления естественной формы после ранее проведённых вмешательств или в связи с возрастными изменениями.

При коррекции формы ушей хирурги используют местные ткани или собственный рёберный хрящ пациента. Последний вариант позволяет сформировать более сложную форму, но требует дополнительного разреза в области груди. Применение искусственных имплантатов специалисты стараются избегать из-за риска осложнений и возможного отторжения инородного материала.

Хирург также предупредила о рисках новых трендов. Если увеличение проекции уха в дальнейшем можно скорректировать и вернуть прежнюю степень прилегания, то восстановить удалённый для создания «эльфийской» формы участок хряща значительно сложнее — из-за формирования рубцовой ткани после операции.