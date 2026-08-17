Житель Курской области погиб, спасая брата-инвалида из горящего дома во время атаки ВСУ

В Рыльском районе Курской области 69-летний местный житель погиб, спасая жизнь своего брата-инвалида во время атаки беспилотника ВСУ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Трагедия произошла 17 августа в посёлке Велье. Вражеский дрон атаковал жилой дом, в котором проживал мужчина с инвалидностью. В результате удара в здании начался сильный пожар.

Услышав взрыв и увидев огонь, в горящий дом кинулся 69-летний брат хозяина — Василий Васильевич. Совместными усилиями с подоспевшими соседями ему удалось вытащить инвалида на улицу через окно. Однако, убедившись, что брат в безопасности, мужчина вновь бросился в охваченное пламенем здание, но выбраться обратно уже не смог.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.