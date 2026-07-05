Жители рязанского дома обратились к Бастрыкину из-за разрухи и бездействия властей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с аварийным многоквартирным домом в Рязани. Поводом для вмешательства послужило обращение жительницы города, которая пожаловалась на ненадлежащее содержание здания и бездействие местных властей.

Речь идет о доме 1962 года постройки, расположенном на улице Юннатов. По словам заявительницы, здание находится в критическом состоянии: кровля деформирована, зимой крыша не очищается от снега и наледи, а кирпичная кладка фасада буквально обрушивается, создавая угрозу для прохожих и жильцов.

Особое возмущение вызывает ситуация с капитальным ремонтом. Согласно региональным планам, сроки проведения работ постоянно сдвигаются. Последняя информация гласит, что капремонт этого дома запланирован аж на 2046 год.

После того как обращения в местные инстанции не принесли результатов, рязанка обратилась в приемную Председателя СК России. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку.

Глава ведомства потребовал доложить о промежуточных результатах проверки, принятом процессуальном решении и мерах, которые будут приняты для защиты прав жильцов. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.